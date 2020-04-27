Кабінетові міністрів доручено відпрацювати можливість відкриття продуктових ринків в Україні

Про це пише Politeka.net.

Відповідне розпорядження віддав президент Володимир Зеленський після масових бунтів, які прокотилися по Україні.

За його словами, спершу потрібно розробити чіткі правила роботи таких ринків під час епідемії небезпечного уханьського вірусу.

З ним погодився і голова Кабміну Денис Шмигаль, тому питання відкриття ринків, механізм їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил можуть розглянути вже в цю середу.

Відповідно, після масових бунтів продуктові ринки можуть відкрити вже до кінця цього тижня.

Раніше ми розповідали про те, що бунти спалахнули по всій Україні. Сьогодні, 27 квітня, сотні людей вийшли на протест проти жорсткого карантину в Чернівцях та Полтаві.

Торговці вважають несправедливою ситуацію, коли закриті приміщення супермаркетів продовжують роботу, а ринки на відкритому повітрі – ні. Люди також не згодні з карантинними обмеженнями і просять владу дозволити їм працювати в умовах пандемії китайського вірусу.

Більш того, сотні людей скаржаться на утиск прав, побоюючись, що простій через жорсткий карантин їх остаточно збанкрутить, бо грошей не вистачить не тільки на закупівлю товару, але і собі на їжу.

Додамо, що мешканці Чернівців влаштували перший бунт ще 24 квітня. Тоді підприємці вийшли на акцію протесту і їм пообіцяли зібрати сесію міської ради, щоб вирішити питання роботи ринків. Але на думку мера рішення про дозвіл працювати ринків буде незаконним. Мер побоявся брати на себе відповідальність, тому сесія міськради так і не прийняла таке рішення.

Тому не виключено, що президент Володимир Зеленський злякався, що бунти можуть спалахнути і в інших містах, і віддав розпорядження Кабміну.

Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.

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