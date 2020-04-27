Російський співак Валерій Кіпєлов схвалив окупацію Криму Росією

За його словами, вирішити питання Криму потрібно було ще після розвалу СРСР.

"Я вважаю, що треба було загострити увагу на цьому питанні ще в 1991 році, але тоді всім було не до цього. Мені дуже сподобався виступ Путіна, який сказав, що Крим для всіх і, єдине, що він ніколи не буде бандерівським. Тут я його підтримую на всі 100%. З точки зору геополітики, операція щодо приєднання Криму до Росії була проведена просто приголомшливо", - заявив Кіпєлов.

За його словами, Україна сама винна у втраті півострова.



"Напевно багато в чому на це вплинула сама позиція України. Якби вони вирішували питання по-іншому, не військовим шляхом, якщо б не прийшли до влади всі ці неофашистські та націоналістичні організації, нічого цього не було б. Крим був би у складі України, і ніхто ніяких питань би не ставив", - уклав він.

До речі, російська журналістка Ксенія Собчак поділилася своєю думкою щодо того, чий Крим

Так, Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернуто Україні.

За її словами, треба провести референдум.

«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, ця територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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