З 1 травня українські водії зможуть не включати ближнє світло при поїздках за містом

У відповідності з Правилами дорожнього руху вимога включати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів незалежно від часу доби повинна виконуватися з 1 жовтня по 1 травня. При цьому в інший час також можна використовувати ближнє світло або ходові вогні в світлий час доби, однак це не є обов'язковою вимогою.

З 1 жовтня по 1 травня водії всіх автомобілів зобов'язані включати ближнє світло фар, виїжджаючи за місто. Невиконання цієї вимоги вважається порушенням ПДР, яке карається попередженням.

Це правило поширюється на:

Механічні транспортні засоби під час руху в колоні.

На маршрутні транспортні засоби, які рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів.

На автобуси (мікроавтобуси), які перевозять організовані групи дітей.

Великовагові, великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортні засоби, які перевозять небезпечний вантаж.

Транспортні засоби, що буксирують.

Раніше стало відомо, коли українці будуть отримувати "листи щастя" зі штрафами за порушення ПДР.

За словами заступника голови патрульної поліції Олексія Белошицкого, спершу порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – додав офіцер поліції.

Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома.

Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.