Голова МОЗ Максим Степанов повідомив нові тривожні дані і уточнив, чи буде знято карантин з 11 травня

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що Україні вдалося уникнути пікової захворюваності смертоносним китайським вірусом завдяки вжитим заходам обмеження. Завдяки цьому країна може починати планувати пом'якшення карантинних заходів.

«Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу підкреслити, ми кожен день аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. 11 травня ми будемо робити пом'якшення, так як на сьогоднішній день це дозволяє ситуація», - заявив Степанов.

Він зазначив, що зняття карантину буде поетапним, і Україна може повернутися до нормального життя вже до літа.

У той же час він застеріг про можливість другої хвилі вірусу, яка може бути спровокована передчасним ослабленням карантину. Крім того, Степанов зазначив, що навіть після зняття карантину «будуть речі, за якими потрібно буде спостерігати: наприклад все, пов'язане з правилами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту і рукостисканням».

Степанов також засудив рішення міської влади Черкас «відкрити багато магазинів, аж до торгових центрів, до терас в закладах харчування».

«Це може призвести до катастрофічних наслідків», - заявив глава Мінохоронздоров'я, додавши, що інцидентом займуться правоохоронці.

Також міністра турбує високий рівень зараження серед українських медиків. За його словами, в травні уряд планує проводити 8-10 тисяч тестів на COVID-19 на день.

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