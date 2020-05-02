Ще одне місто України вирішило достроково зняти карантинні обмеження

Про ослаблення обмежувальних заходів вже з 4 травня оголосила міська рада міста Мукачево. Там вирішили вже з понеділка почати відкривати для жителів парки та торгові центри.

«З понеділка парки, торговельні центри будуть відкриті для городян. Також з понеділка дозволяється відвідання парків та скверів при дотриманні соціальної дистанції і протиепідемічних заходів», - заявили в прес-службі міськради.

При цьому є й деякі нюанси. Так, торгові центри будуть зобов'язані виконувати заходи безпеки. Так, відвідувачі повинні будуть носити засоби захисту – респіратори або маски; персонал також повинен бути забезпечений засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками; у приміщеннях кожні 2 години повинна проводитися дезінфекція; в приміщенні може перебувати не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів; відвідувачі повинні дотримуватися дистанцію не менше 1,5 метра; на вході повинен бути дезінфектор.

Мукачево – не перше місто, яке вирішило раніше терміну почати вихід з карантину. 30 квітня аналогічне рішення прийняв мер Черкас Анатолій Бондаренко. Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський особисто засудив такі дії, пригрозивши чиновнику «юридичними наслідками».

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