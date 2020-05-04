Українська влада давно наплювала на Донбас і українських солдатів, які там воюють
Про це відомий волонтер Наталя Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.
За словами автора, захисники України продовжують стримувати окупантів і регулярно страждають під час обстрілів на Донбасі. Проте останнім часом інформація про пораненнях і втрати не афішується, наче збройний конфлікт відійшов на задній план.
"За два дні п'ять воїнів отримали поранення. У змі коротко і сухо про це. Ті хто у владі давно наплювали на війну, фронт далеко, стріляють не в них, їх родичі не воюють, можна забити на поранених і загиблих", - пише Наталія Юсупова.
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За даними волонтера, військовослужбовці надходять у лікарні з тяжкими травмами. Поранених бійців передають на поруки медиків, поки більшість українців мирно живе далеко від фронту і не звертає уваги на трагедію.
"В госпіталях лежать бійці без рук, без ніг і з іншими важкими пораненнями. Гол лікар дніпро лікарні Мечникова пише пости, де розповідає про тих, кого привезли з передової. Вчора оперували воїна з пораненням у голову, життя на волосині... А країна живе своїм життям, окремим від вибухів, куль і цілодобово вбивають снайперів", - підкреслила активістка.
Наталія Юсупова вважає, що президент Володимир Зеленський, міністерство оборони і Головний штаб ЗСУ навіть не намагаються вирішувати проблеми, поки з передовою надходять постраждалі та загиблі. На думку волонтера, Україна страждає не тільки від зовнішніх, але і від внутрішніх ворогів.
"Де головнокомандувач?? Де мін оборони? Де начальник штабу?? Вони взагалі існують в реальності війни??? У мене немає відповідей на ці питання. Є тільки короткі смс з фронту. «Сьогодні у нас 200.., поранені кожен день..» Країну розривають на частини зсередини, нескінченні скандали, розборки і негативні новини. Окупанти там і тут окупанти", - підсумувала вона.
Нагадаємо, відомий волонтер рознесла владу за бездіяльність у боротьбі з пожежами.
Як повідомляла Politeka, 18 швидких доставили поранених бійців з Донбасу.
Також Politeka писала про крику душі відомого волонтера про геноцид українців.