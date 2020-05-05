Сильна магнітна буря обрушиться 5 травня, і триватиме до 6 травня включно

Ці магнітні бурі ФІАН і NASA оцінюють в 3 бали. Тобто неймовірні головні болі можуть докучати навіть здоровим людям.

Магнітна буря накриють людей вранці у вівторок, близько 6 ранку. Так що більшість людей, ймовірно, прокинуться вже розбитими і роздратованими.

Пік бурі 6 травня припаде на ніч – приблизно до 3 ранку. Тому вірогідні безсоння при загальній апатії і втоми організму. Виправити ситуацію допоможе контрастний душ перед сном (треба чергувати холодну і гарячу воду по 10-15 секунд).

Наступна серйозна магнітна буря очікується 18 травня 2020. Попередньо вона також буде силою в 3 бали, а її вплив триватиме до кінця 19 травня.

Магнітні бурі – це зміни магнітного поля Землі, які викликані впливом на неї високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі. Вони тривають, як правило, 2-3 дні, але їх пік триває близько доби і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт – головний біль, підвищення або різке зниження тиску, біль у суглобах, нервозність та дратівливість.

В періоди магнітних бур радять дотримуватися наступних рекомендацій:

Уникайте фізичних навантажень, плануйте заздалегідь довготривалі поїздки. Захопіть з собою валеріанку, валідол і зелений чай

Намагайтеся налаштуватися на позитив. Навіть якщо проблеми в сім'ї, на роботі, забудьте про це принаймні на кілька днів

Якщо приймаєте курс лікарських препаратів, не переривайте його

Сердечникам піде на користь під час магнітних бур динамічна навантаження – спокійна, розмірена хода поліпшить ваш стан. А ось статичне навантаження небажано в такі періоди, тобто треба менше сидіти або стояти.

Пийте чисту воду, не менше 1,5-2 літрів в день, заспокійливі чаї (з кропиви, меліси, м'яти, настоянку лимонника і імбирного кореня)

Врятує від головного болю олію м'яти, лаванди і розмарину.

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Як повідомляла Politeka, стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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