Сильная магнитная буря обрушится 5 мая, и продлится до 6 мая включительно

Эти магнитные бури ФИАН и NASA оценивают в 3 балла. То есть выматывающие головные боли могут досаждать даже здоровым людям.

Магнитная буря накроют людей утром во вторник, около 6 утра. Так что большинство людей, вероятно, проснутся уже разбитыми и раздраженными.

Пик бури 6 мая придется на ночь – примерно до 3 утра. Поэтому вероятны бессонницы при общей апатии и усталости организма. Исправить ситуацию поможет контрастный душ перед сном (надо чередовать холодную и горячую воду по 10-15 секунд).

Следующая серьезная магнитная буря ожидается 18 мая 2020. Предварительно она также будет силой в 3 балла, а ее влияние продлится до конца 19 мая.

Магнитные бури – это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны воздействием на нее высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Они длятся, как правило, 2-3 дня, но их пик длится около суток и именно в это время мы чувствуем дискомфорт – головные боли, повышение или резкое снижение давления, боль в суставах, нервозность и раздражительность.

В периоды магнитных бурь советуют следовать следующим рекомендациям:

Избегайте физических нагрузок, планируйте заранее долговременные поездки. Захватите с собой валерьянку, валидол и зеленый чай

Старайтесь настроиться на позитив. Даже если проблемы в семье, на работе, забудьте об этом по крайней мере на несколько дней

Если принимаете курс лекарственных препаратов, не прерывайте его

Сердечникам пойдет на пользу во время магнитных бурь динамическая нагрузка – спокойная, размеренная ходьба улучшит ваше состояние. А вот статическую нагрузку нежелательно в такие периоды, то есть надо поменьше сидеть или стоять.

Пейте чистую воду, не меньше 1,5-2 литров в день, успокаивающие чаи (из крапивы, мелиссы, мяты, настойку лимонника и имбирного корня)

Спасет от головной боли масло мяты, лаванды и розмарина.

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