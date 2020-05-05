Режисер Ахтем Сєїтаблаєв розкритикував владу за спроби заощадити на культуру в розпал епідемії китайського вірусу

Таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

За його словами, повинні обмежуватися інші сфери, але не культура, яка має для України стратегічне значення".

"У мене багато ненависті, і я не знаю, що з нею робити. Я бачу конкретні факти... Я пропоную приймати рішення з питань культури не тільки як виступ перед глядачем, а як стратегічну складову людини, завдяки якій вона існує. Коли кажуть, що це недоречно... Не може бути недоречним це", - сказав Сєїтаблаєв.

За його словами, будь-яка людина може перевірити бюджет країни, і побачити, що зовсім нічого не виділялося в розвиток української культури.

"Можна подивитися в бюджет, я можу на спір за 15 хвилин знайти мінімум півмільярда гривень у стратегічних напрямках, які дотуються державою. Коли кажуть, що культура може почекати, то у мене народжується злість", – резюмував режисер.

Також раніше повідомлялося, що Ахтем Сєітаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії.

За його словами, ніхто не міг подумати про розвал Росії три роки тому, адже тоді не було жорстких санкцій, у яких зараз "тоне" економіка країни-агресора. Сєїтаблаєв зазначив, що не мріє про такий розвиток подій, але Росія "із століття в століття" проводить одну і ту ж саму політику щодо України.

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