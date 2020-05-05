Композитор Володимир Бистряков зробив чергову скандальну заяву про Донбас і Крим
За його словами, дії воїнів ЗСУ на сході країни - це "абсурд".
"Коли мені кажуть, що хлопці там воюють і все таке. Я відповідаю: за які ідеали вони воюють? За якусь віртуальну Україну, за віртуальне майбутнє. Це все настільки отримує характер абсурду", - заявив він.
На питання, чи Росія, яка забрала Крим і почала війну на Донбасі, Володимир заявив наступне:
Стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости: кадри наслідків
Скасування медреформи в Україні, екстрене звернення Зеленського: хто може залишитися без допомоги
"До 9 тисяч гривень": українці зможуть отримати нову надбавку до пенсії, кому пощастить
«Зарплату платити нема з чого»: українців чекає новий удар, хто залишиться без грошей
"Я, наприклад, читав, Георгій Лою сказав, що, на його думку, російських військ на Донбасі немає. Надія Савченко, герой України, також вважає, що російських військ там немає. Росія, вона різна, але відмовляти нам у спілкуванні з людьми культури — так не можна".
А ось анексію Криму він вважав законною, бо там пройшов "референдум".
"Ви знаєте, як Кучма виграв другі вибори? Він розклеїв весь Крим листівками, в яких було написано, що другою державною мовою в Україні буде українська. Там люди всі за Росію. Вони російськомовні і ніколи не розуміли українізацію. Крим у нас був автономною республікою і там законно провели референдум. І ніяких автоматів там не було", - уклав він.
Раніше, в одному з інтерв'ю, він висловив думку, що Україна не зможе жити без Росії.
"У нас залишається тільки Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки, наша економіка не витримає", - запевняє він.
Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійською заявою.
Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.
Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.