Композитор Володимир Бистряков зробив чергову скандальну заяву про Донбас і Крим

За його словами, дії воїнів ЗСУ на сході країни - це "абсурд".

"Коли мені кажуть, що хлопці там воюють і все таке. Я відповідаю: за які ідеали вони воюють? За якусь віртуальну Україну, за віртуальне майбутнє. Це все настільки отримує характер абсурду", - заявив він.

На питання, чи Росія, яка забрала Крим і почала війну на Донбасі, Володимир заявив наступне:

"Я, наприклад, читав, Георгій Лою сказав, що, на його думку, російських військ на Донбасі немає. Надія Савченко, герой України, також вважає, що російських військ там немає. Росія, вона різна, але відмовляти нам у спілкуванні з людьми культури — так не можна".

А ось анексію Криму він вважав законною, бо там пройшов "референдум".

"Ви знаєте, як Кучма виграв другі вибори? Він розклеїв весь Крим листівками, в яких було написано, що другою державною мовою в Україні буде українська. Там люди всі за Росію. Вони російськомовні і ніколи не розуміли українізацію. Крим у нас був автономною республікою і там законно провели референдум. І ніяких автоматів там не було", - уклав він.

Раніше, в одному з інтерв'ю, він висловив думку, що Україна не зможе жити без Росії.

"У нас залишається тільки Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки, наша економіка не витримає", - запевняє він.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійською заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.



