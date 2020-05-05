Укрзалізниця готується до виходу з карантину і запуску поїздів

Вже зараз державна компанія розглядає, які кроки їй потрібно зробити в рамках виходу з карантину. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в транспортній компанії, в першу чергу планується запустити електрички.

За задумом Укрзалізниці, першими українців почнуть перевозити приміські електропоїзди, а вже пізніше на маршрути повернуться швидкісні поїзди моделей Інтерсіті та Інтерсіті+.

Наступним етапом стане запуск повноцінного залізничного сполучення всередині України. При цьому поки невідомо, чи буде Укрзалізниця вводити які-небудь обмеження за кількістю перевезених пасажирів складами після зняття карантину.

Раніше ми писали про те, що повне зняття карантину може відбутися в червні або липні, а може навіть і не раніше вересня. Таку думку озвучив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності в Україні.

"Хочу внести ясність по термінах карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може і в серпні або вересні", - зазначив він.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити до вересня, в Раді розкрили деталі.

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