Український актор Віктор Цекало висловився про конфлікт України і Росії

В одному з інтерв'ю український актор Віктор Цекало зізнався, що не обговорює з братом – музикантом і актором Олександром Цекало, який живе в Москві, – війну в Україні та політичні теми.

Крім того, Віктор Цекало вважає, що слов'янські народи не повинні ворогувати.

"Позиція у мене одна. Є три нації – росіяни, українці і білоруси, і вони повинні бути разом. А те, що зараз відбувається в країні (Україні прим. ред.), – це дикість. З братом ми на ці теми не розмовляємо", – заявив Віктор Цекало.

Події, які відбувалися на Майдані взимку 2013–2014 роках, у українського актора викликали страх.

"Добре пам'ятаю: коли тільки починалися політичні події, я знімався в Москві… Приїжджав в Київ і не розумів, що це мені сниться, чи все відбувається наяву. Практично з дому не виходив, в магазин бігав підтюпцем, озираючись", – розповів він.

Також раніше повідомлялося, що актор і шоумен Олександр Цекало зізнався, що віддає перевагу Москві рідному Києву, так як саме в російській столиці йому "дали відбутися".

Крім того, він розповів, що його дуже турбує конфлікт між Україною і Росією. Він шкодує, що Україна і Росія так швидко забули про те, що було раніше, а також про "братерство" між двома держави.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії

Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".