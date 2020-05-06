Український актор Віктор Цекало висловився про конфлікт України і Росії
В одному з інтерв'ю український актор Віктор Цекало зізнався, що не обговорює з братом – музикантом і актором Олександром Цекало, який живе в Москві, – війну в Україні та політичні теми.
Крім того, Віктор Цекало вважає, що слов'янські народи не повинні ворогувати.
"Позиція у мене одна. Є три нації – росіяни, українці і білоруси, і вони повинні бути разом. А те, що зараз відбувається в країні (Україні прим. ред.), – це дикість. З братом ми на ці теми не розмовляємо", – заявив Віктор Цекало.
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Події, які відбувалися на Майдані взимку 2013–2014 роках, у українського актора викликали страх.
"Добре пам'ятаю: коли тільки починалися політичні події, я знімався в Москві… Приїжджав в Київ і не розумів, що це мені сниться, чи все відбувається наяву. Практично з дому не виходив, в магазин бігав підтюпцем, озираючись", – розповів він.
Також раніше повідомлялося, що актор і шоумен Олександр Цекало зізнався, що віддає перевагу Москві рідному Києву, так як саме в російській столиці йому "дали відбутися".
Крім того, він розповів, що його дуже турбує конфлікт між Україною і Росією. Він шкодує, що Україна і Росія так швидко забули про те, що було раніше, а також про "братерство" між двома держави.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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