Украинский актер Виктор Цекало высказался о конфликте Украины и России

В одном из интервью украинский актер Виктор Цекало признался, что не обсуждает с братом – музыкантом и актером Александром Цекало, который живет в Москве, – войну в Украине и политические темы.

Кроме того, Виктор Цекало считает, что славянские народы не должны враждовать.

"Позиция у меня одна. Есть три нации – русские, украинцы и белорусы, и они должны быть вместе. А то, что сейчас происходит в стране (Украине прим. ред), – это дикость. С братом мы на эти темы не разговариваем", – заявил Виктор Цекало.

События, которые происходили на Майдане зимой в 2013–2014 годах, у украинского актера вызвали страх.

"Хорошо помню: когда только начинались политические события, я снимался в Москве… Приезжал в Киев и не понимал, мне это снится или все происходит наяву. Практически из дому не выходил, в магазин бегал перебежками, оглядываясь", – рассказал он.

Также ранее сообщалось, что актер и шоумен Александр Цекало признался, что предпочитает Москву родному Киеву, так как именно в российской столице ему "дали состояться".

Кроме того, он рассказал, что его очень беспокоит конфликт между Украиной и Россией. Он сожалеет, что Украина и Россия так быстро забыли о том, что было раньше, а также о "братерстве" между двумя государства.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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