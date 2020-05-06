Радянський та грузинський співак, автор пісень Вахтанг Кікабідзе висловився щодо агресії Росії в Україні

За його словами, росіяни марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів, повідомляє Politeka.net

«Маленьку країну погубити дуже легко. А велику — важко. Не треба було їм лізти в Україну, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - заявив співак.

За словами актора Росія буде до останнього атакувати і тиснути на Україну, тому необхідно не здаватися, а боротися і скоріше все закінчити. Адже чим довше буде тягнутися конфлікт, тим складніше Україні буде вирватися з лап Російської Федерації.

Крім того, Кікабідзе відверто розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна

Знаменитість розкритикував диктаторські звички глави РФ під час інтерв'ю.

За словами Вахтанга Кікабідзе, Володимир Путін одержимий амбіціями і жаданням влади. Проте російський президент поставив собі дуже важку мету.

"Він амбіційна особистість. Дуже амбітна особистість, яка хоче, я так думаю, диктувати світові свої умови. Це не так просто", - підкреслив зірка кіно.

За його словами, президент Росії - дуже харизматична людина, і хочеться вірити, що він просто не усвідомлює своїх дій. Однак після роздумів стає зрозуміло, що Путін робить це свідомо.

"Далі просто нікуди. Просто завжди думаєш, що, в хорошому сенсі, може, він не розуміє? Але він все розуміє", - підсумував Вахтанг Кікабідзе.

Нагадаємо, що кумир українців Вахтанг Кікабідзе запалює як молодий, артиста благають: "Сидіть вдома", відео.

Як повідомляла Politeka, Кікабідзе розповів, чого Путін хоче від Трампа: "Разом грохнем українців".

Також Politeka писала, що Кікабідзе засумнівався в історичній справедливості повернення Криму РФ: "це чистої води..."