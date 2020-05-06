Советский и грузинский певец, автор песен Вахтанг Кикабидзе высказался относительно агрессии России в Украине
По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров, сообщает Politeka.net
«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - заявил певец.
По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украине будет вырваться из лап Российской Федерации.
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Кроме того, Кикабидзе откровенно рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине
Знаменитость раскритиковал диктаторские повадки главы РФ во время интервью.
По словам Вахтанга Кикабидзе, Владимир Путин одержим амбициями и жаждой власти. Однако российский президент поставил себе очень трудную цель.
"Он амбициозная личность. Очень амбициозная личность, которая хочет, я так думаю, диктовать миру свои условия. Это не так просто", - подчеркнул звезда кино.
По его словам, президент России - очень харизматичный человек, и хочется верить, что он просто не осознает своих действий. Однако после размышлений становится понятно, что Путин поступает так сознательно.
"Дальше некуда просто. Просто всегда думаешь, что, в хорошем смысле, может, он не понимает? Но все он понимает", - подытожил Вахтанг Кикабидзе.
Напомним, что кумир украинцев Вахтанг Кикабидзе отжигает как юнец, артиста умоляют: "Сидите дома", видео.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе рассказал, чего Путин хочет от Трампа: "Вместе грохнем украинцев".
Также Politeka писала, что Кикабидзе усомнился в исторической справедливости возврата Крыма РФ: "это чистой воды..."