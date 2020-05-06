Рішення вже вступило в силу

Українцям тепер буде невигідно оскаржувати штрафи, виписані поліцейськими

Про це інформує Facebook-спільнота "Дорожній адвокат", передає Politeka.net.

Відомо, що за рішенням Верховного суду була встановлена плата за оскарження штрафів поліції.

Таким чином, Верховний суд ускладнив українцям можливість оскаржити у суді виписаний штраф. Після такого рішення Феміди оскаржувати штрафи недоцільно з економічної точки зору.

Раніше, відповідно до позиції Верховного Суду (постанова від 13.12.2016, виробництво №21-1410а16) за оскарження постанови поліції судовий збір платити не було потрібно.

Але 18 березня Велика палата ВСУ кардинально змінила правову позицію і зробила висновок, що при оскарженні постанови поліції українцям потрібно сплатити судовий збір в розмірі 420 грн. (виробництво № 11-1287).

В спільноті підкреслюють, що рішення Верховного суду вступило в законну силу з дати його прийняття і оскарженню не підлягає.

Згідно позиції Великої палати, за подачу позову до суду про скасування штрафу поліції за порушення ПДР українцю доведеться сплатити 420 грн. судового збору (при середніх штрафи від 170 до 425 грн).

Раніше стало відомо, коли українці будуть отримувати "листи щастя" зі штрафами за порушення ПДР.

За словами заступника голови патрульної поліції Олексія Белошицкого, спершу порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – додав офіцер поліції.

Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома.

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