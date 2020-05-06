Решение уже вступило в силу

Украинцам теперь будет невыгодно обжаловать штрафы, выписанные полицейскими

Об этом информирует Facebook-сообщество "Дорожный адвокат", передает Politeka.net.

Известно, что по решению Верховного суда была установлена плата за обжалование штрафов полиции.

Таким образом, Верховный суд усложнил украинцам возможность обжаловать выписанный штраф в суде. После такого решения Фемиды обжаловать штрафы нецелесообразно с экономической точки зрения.

Ранее, согласно позиции Верховного Суда (постановление от 13.12.2016, производство №21-1410а16) за обжалование постановления полиции судебный сбор платить было не нужно.

Но 18 марта Большая палата ВСУ кардинально изменила правовую позицию и сделала вывод, что при обжаловании постановления полиции украинцам нужно уплатить судебный сбор в размере 420 грн. (производство № 11-1287).

В сообществе подчеркивают, что решение Верховного суда вступило в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

Согласно позиции Большой палаты, за подачу иска в суд об отмене штрафа полиции за нарушение ПДД украинцу предстоит уплатить 420 грн. судебного сбора (при средних штрафах от 170 до 425 грн).

Ранее стало известно, когда украинцы будут получать "письма счастья" со штрафами за нарушение ПДД.

По словам замглавы патрульной полиции Алексея Белошицкого, сперва нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – добавил офицер полиции.

Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома.

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