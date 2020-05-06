Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", висловився щодо дій президента РФ в Україні
Злочини РФ в Україні він виправдав з легкістю.
"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.
"Український народ давно перехотів не те, що будувати спільний дім з Росією, але навіть дружелюбно сусідити. Віковічна образа на Росію — одна з найважливіших основ української ідентичності: в школі там викладають історію лише в тому контексті, що Росія завжди була агресором для України (це, м'яко кажучи, не так)", - переконаний письменник.
За словами Прілепіна, "Україна так і не привчила їх до думки, що вона їх рідна і любляча мати. Тому вони захотіли піти".
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Раніше письменник Захар Прилєпін зробив скандальну заяву.
Так, терорист заявив, що вишиванка не є національним одягом України і присвоїв її Росії.
Свої міркування терорист озвучив в ефірі пропагандистської програми РФ.
"От скажіть, як можна підтримувати вишиванками рейтинг, які, тим більше, такі ж російські, білоруські, як українські. Ось у нас Керченський міст, а в них вишиваночка!" — їдко висловився Прилєпін.
На його фразу ведучий програми заперечив, що в Росії носять не вишиванки, а косоворотки, однак пособник окупантів відповів йому, що всі слов'янські народи мають однакові візерунки.
"Все це загальне насправді. Слов'янська, російська, загальне, тому все це — кривляння якесь", — роздратовано заявив він, ймовірно, вичерпавши всі свої "аргументи".
Нагадаємо, Прилепін звинуватив Україну на початку бойових дій на Донбасі: "Це очевидний факт".
Як повідомляла Politeka, терорист Прилепін пояснення злочинів РФ: "Український народ давно хотів..."
Також Politeka писала, що Прилепін надумав створити в Криму другу Росії.