Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", высказался относительно действий президента РФ в Украине

Преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью.

"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.

"Украинский народ давно расхотел не то, что строить общий дом с Россией, но даже дружелюбно соседствовать. Вековечная обида на Россию — одно из важнейших оснований украинской идентичности: в школе там преподают историю только в том контексте, что Россия всегда была агрессором для Украины (это, мягко говоря, не так)", - уверен писатель.

По словам Прилепина, "Украина так и не приучила их к мысли, что она их родная и любящая мать. Поэтому они захотели уйти".

Ранее писатель Захар Прилепин сделал скандальное заявление.

Так, террорист заявил, что вышиванка не является национальной одеждой Украины и присвоил ее России.

Свои бредовые рассуждения террорист озвучил в эфире пропагандистской программы РФ.

"Вот скажите, как можно поддерживать вышиванками рейтинг, которые, тем более, такие же российские, белорусские, как украинские. Вот у нас мост Керченский, а у них вышиваночка!" — едко высказался Прилепин.

На его фразу ведущий программы возразил, что в России носят не вышиванки, а косоворотки, однако пособник оккупантов ответил ему, что все славянские народы имеют одинаковые узоры.

"Все это общее на самом деле. Славянское, русское, общее, поэтому все это — кривляние какое-то", — раздраженно заявил он, вероятно, исчерпав все свои "аргументы".

Напомним, Прилепин обвинил Украину в начале боевых действий на Донбассе: "Это очевидный факт".

Как сообщала Politeka, террорист Прилепин дал объяснение преступлениям РФ: "Украинский народ давно хотел..."

Также Politeka писала, что Прилепин надумал создать в Крыму вторую Россию.