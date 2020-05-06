Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", высказался относительно действий президента РФ в Украине
Преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью.
"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.
"Украинский народ давно расхотел не то, что строить общий дом с Россией, но даже дружелюбно соседствовать. Вековечная обида на Россию — одно из важнейших оснований украинской идентичности: в школе там преподают историю только в том контексте, что Россия всегда была агрессором для Украины (это, мягко говоря, не так)", - уверен писатель.
По словам Прилепина, "Украина так и не приучила их к мысли, что она их родная и любящая мать. Поэтому они захотели уйти".
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Ранее писатель Захар Прилепин сделал скандальное заявление.
Так, террорист заявил, что вышиванка не является национальной одеждой Украины и присвоил ее России.
Свои бредовые рассуждения террорист озвучил в эфире пропагандистской программы РФ.
"Вот скажите, как можно поддерживать вышиванками рейтинг, которые, тем более, такие же российские, белорусские, как украинские. Вот у нас мост Керченский, а у них вышиваночка!" — едко высказался Прилепин.
На его фразу ведущий программы возразил, что в России носят не вышиванки, а косоворотки, однако пособник оккупантов ответил ему, что все славянские народы имеют одинаковые узоры.
"Все это общее на самом деле. Славянское, русское, общее, поэтому все это — кривляние какое-то", — раздраженно заявил он, вероятно, исчерпав все свои "аргументы".
Напомним, Прилепин обвинил Украину в начале боевых действий на Донбассе: "Это очевидный факт".
Как сообщала Politeka, террорист Прилепин дал объяснение преступлениям РФ: "Украинский народ давно хотел..."
Также Politeka писала, что Прилепин надумал создать в Крыму вторую Россию.