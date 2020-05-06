В українців може з'явитися новий «паспорт здоров'я» за рекомендацією ВООЗ

Ідею про випуск нових документів, що підтверджують відсутність в організмі небезпечного уханьського вірусу, зараз розглядають у Всесвітній організації охорони здоров'я. З відповідною пропозицією раніше виступила влада Греції.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зазначила, що Україна готова до впровадження подібних документів, якщо ВООЗ схвалить цю ідею. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Передбачається, що такий паспорт дозволить людям відвідувати інші країни в умовах пандемії і карантину. Він стане додатковим документом, необхідним для виїзду за кордон.

Голова Держтуризму також розповіла, що зараз у цій сфері розробляються нові санітарно-гігієнічні норми і правила, які повинні заробити після зняття карантину. За словами Олеськів, мова йде про наступні заходи: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на 1 «квадрат» у закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, встановлені дезінфектори, обмеження по басейнам і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.

Крім того, хостели можуть перестати заселяти по декілька чоловік в одну кімнату.

Нові правила зараз також розробляє і Мінінфраструктури. Мова йде про використання тільки посадочних місць, обов'язкову наявність масок і дезінфекторів.

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