Український шоумен і комік Вадим Мічковський, якого всі знають, як Дядю Жору, загримів до лікарні

Як передає Politeka.net, про події артист повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, а також Instagram. Мічковський прийшов в жах, коли дізнався про діагноз.

"Якщо б мені тиждень тому сказали, що ти будеш лежати в лікарні після інсульту 🤦‍♂️😳 в твої 44, здоровий мужик ... повний сил і енергії, живчик🔥 (не напій☝️), трудоголік на 150%, спортсмен-качок (з власної версії😂), не п'є, не палить, веде правильний спосіб життя (майже 😊)... я б поржав😂 і не повірив... як мінімум. Але, с*ка, ніхто не очікував такого нежданчика!!! І я в першу чергу! Так, я не те що не очікував, я просто ох...їв! 🤷‍♂️😳😊 коли після МРТ мені озвучили і розшифрували діагноз", - емоційно поділився Дядя Жора.

Артист розповів, що кілька днів тому у нього почала боліти голова, більш того, все попливло перед очима. На наступний ранок ситуація не змінилася, і він відправився до лікарні.

Дядя Жора додав, що виною швидше за все став його "скажений ритм", мовляв спить по шість годин, засиджується за комп'ютером до 3 ночі (доопрацьовує те, що не встиг вдень), а на вихідних мотається на гастролі (до карантину).

Українці кинулися бажати артистові якнайшвидшого одужання в коментарях під постом, а також всіляко виказувати підтримку.

"Вадим, тримайтеся! Одужуйте швидше! Аж мурашки по шкірі("

"Все буде добре 🙏🙏🙏дякую за пост !!!!!! Треба робити вихідні!!!!!!!!!!🙏"

"Вадим, тримайся Бро! Так не можна заганятися. Одужання тобі! Добре що вчасно. Сподіваюся без наслідків? Тобі ж ще дочок заміж видавати і онуків няньчити... Обняв. 🙌🤝🤗"

"Одужуйте швидше! Ви себе загнали! У вас сім'я, бережіть себе! Вам ще моє весілля вести (сподіваюся, що нареченого знайду)! Ви світлий і добрий чоловік, у вас все буде добре"

"Дядя Жора, це сигнал зверху, що пора змінити пріоритети і все буде ок!!"

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