Украинский шоумен и комик Вадим Мичковский, которого все знают, как Дядю Жору, загремел в больницу

Как передает Politeka.net, о произошедшем артист сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук, а также Инстаграм. Мичковский пришел в ужас, когда узнал диагноз.

"Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта 🤦‍♂️😳 в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)... я бы поржал😂 и не поверил... как минимум. Но, с*ка, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! 🤷‍♂️😳😊 когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз", - эмоционально поделился Дядя Жора.

Артист рассказал, что несколько дней назад у него начала стала болеть голова, более того, начало все плыть перед глазами. На следующее утро ситуация не изменилась, и он отправился в больницу.

Дядя Жора добавил, что виной скорее всего стал его "бешеный ритм", мол спит по шесть часов, засиживается за компьютером до 3 ночи (дорабатывает то, что не успел днем), а на выходных мотается на гастроли (до карантина).

Украинцы кинулись желать артисту скорейшего выздоровления в комментариях к посту, а также всячески выказывать поддержку.

"Вадим, держитесь! Выздоравливайте побыстрее! Прям мурашки по коже("

"Все буде добре 🙏🙏🙏дякую за пост !!!!!! Треба робити вихідні!!!!!!!!!!🙏"

"Вадим, держись Бро! Так нельзя загоняться. Выздоровления тебе! Хорошо что вовремя. Надеюсь без последствий? Тебе ж ещё дочек замуж выдавать и внуков нянчить... Обнял. 🙌🤝🤗"

"Выздоравливайте скорее! Вы себя загнали! У вас семья, берегите себя! Вам еще мою свадьбу вести (надеюсь, что жениха найду)! Вы светлый и добрый человек, у вас всё будет хорошо"

"Дядя Жора, це сигнал зверху, що пора змінити приоритети і все буде ок!!"

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