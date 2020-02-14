Комик и телеведущий Дядя Жора рассказал о тяжелой болезни своей супруги Натальи

Об этом комик рассказал в интервью ЖЗЛ (для просмотра видео дочитайте до конца)

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) впервые рассказал о тяжелом заболевании своей жены Натальи. Он поделился, что недуг был обнаружен во время семейного отдыха за границей, когда супруга неожиданно потеряла сознание. Вскоре выяснилось, что у Натальи врожденный порок сердца, который проявился лишь со временем. Жена узнала о проблеме еще после первых родов, однако не придала ей значения.

Комик рассказал, что сразу испугался за жену, а у нее началась истерика. Однако женщина твердо решила бороться.

"Сначала этот звонок, после того как она вышла от врача, и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию", - вспомнил артист.

Ситуацию осложнял тот факт, что такие вмешательства делают только в детстве, а супруге на тот момент уже исполнилось 34 года. Юморист признает, что болезнь могла бы привести к тяжелым последствиям, потому что они с женой ее "запустили". Впрочем, Дяде Жоре удалось найти врачей, которые смогли спасти жену.

Напомним, что украинский комик и шоумен Дядя Жора, чье настоящее имя Вадим Мичковский, стал жертвой ограбления.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм. На видео, которое выложил Дядя Жора видно, что в его автомобиле разбили заднее боковое стекло. По словам артиста, у него украли спортивную сумку.

Этот неприятный инцидент научил артиста больше не оставлять личные вещи в салоне авто. Вадим также добавил, что машина была припаркована возле его дома на Позняках в Киеве.

Напомним, известного комика атаковали в Киеве: появилось экстренное обращение, видео.

Также Politeka сообщала, что Жена дяди Жоры раскрыла семейную тайну на 14 февраля: «Все случилось на балконе».

Кроме того, стоит вспомнить, что жена дяди Жоры рассказала, что можно есть и не поправляться: «секрет от диетолога».