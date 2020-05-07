Дощі поступово почнуть залишати територію України, поступаючись місцем потеплінню

Про те, як зміниться погода в найближчі дні, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з прогнозом, вже 8 травня дощі ослабнуть і навіть припинятися на заході, півночі і в центрі України. Можливі незначні короткочасні опади, але нічого серйозного. Трохи покапать може у центральних областях вночі.

у п'ятницю пройдуть Дощі, у східній частині України: Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму.

Вітер, згідно з прогнозом, буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий.

Також у п'ятницю трохи підніметься температура повітря, хоча і ніч ще буде холодною. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +13… +17 градусів. Прохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині: +10… +14 градусів

У Києві 8 травня серйозних дощів не очікується, але прогнозується поривчастий північно-західний вітер.

протягом дня температура повітря в столиці підніметься до +14 градусів.

А вже 10-11 травня різко потеплішає до +22 +25 градусів, однак в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться.

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