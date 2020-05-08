В Україні змінюються правила карантину з 11 травня

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №343 карантин у країні продовжено до 22 травня однак з деякими ослабленнями. При цьому важливо відзначити, що в деяких регіонах карантин можуть і посилити.

Так, з 11 травня в Україні буде дозволено:

Гуляти в парках, скверах, лісосмугах, ходити на пляжі;

індивідуальні спортивні заняття на вулиці і навчально-тренувальні збори спортсменів у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог;

роботу підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;

роботу у магазині в ТРЦ, при цьому робота самих ТРЦ заборонена до 22 травня;

обслуговування відвідувачів на літніх майданчиках закладів громадського харчування з дотриманням дистанції щонайменше 1,5 м і при розміщенні не більше 2 відвідувачів за одним столом, не рахуючи дітей до 14 років;

діяльність громадського харчування з здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

діяльність музеїв та історико-культурних заповідників без безпосереднього прийому відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;

роботу підприємств, які працюють у сфері ЗМІ, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки папери та друкованих видань;

здійснення журналістами та іншими працівниками ЗМІ телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, інший журналістської діяльності на вулиці і в приміщеннях;

здійснення кіно - і відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будівлях, спорудах, приміщеннях;

проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах репетицій, тренувань та інших заходів;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів.

Зазначимо, глава Моз Максим Степанов повідомив, що в деяких регіонах України карантин можуть посилити. Таке рішення можуть приймати місцева влада в разі ускладнення ситуації. Це передбачено системою адаптивного карантину.

Вже зараз діють її елементи. Так, планові операції дозволені тільки в тих областях, де система охорони здоров'я завантажена не більше, ніж на 50%.

Зазначимо, українці неоднозначно сприйняли нові правила. Люди пишуть, що ослаблення карантину - фейковое.

«А коли почне працювати нормально транспорт, щоб цим людям дістатися на роботу, особливо передмістя?», «Головне відкрили перукарню і музеї, відкрите знущання над людьми», «А кафешки парку розважальні місця це що життєво важливі? Або я такий тупий! В нашому уряді сидять одні де**ли», «Для чого це роблять???? З кожним днем все більше захворюваність і смертність. А вони ослаблення роблять», «Як на роботу добиратися,потрібен транспорт!», - пишуть в мережі.

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