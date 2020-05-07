Стоимость электроэнергии для украинцев может подскочить больше, чем в два раза

Как сообщает Politeka.net, такой прогноз в "Главреду" рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский. Он уверен, что рост тарифов приведет к плачевным последствиям для всей Украины.

Эксперт обратил внимание, что НКРЭКУ предложила два варианта выхода из энергетического кризиса. В обоих случаях регулятор планирует повысить тарифы для населения. Пока неясно, насколько именно поднимут цены, но уже есть тревожные сигналы. Ведь если государство снизит "зеленый" тариф, то откажется от обещаний инвесторам.

"По их расчетам, если убрать льготные 100 кВт для населения, то они дадут прирост в 8 млрд гривен - при дисбалансе в 15 миллиардов", - отметил специалист. Он уверен, что суммы не хватит для выхода из кризиса. При этом очень велика вероятность резкого повышения цен для населения.

По словам эксперта, с мая в Украине не действуют ограничения по спец обязательствам на электроэнергию. В связи с этим НКРЭКУ ничего не сдерживает от повышения цен в любой момент. Валентин Землянский спрогнозировал, к чему же готовиться потребителям.

"Думаю верхняя планка подорожания будет в диапазоне от 2 до 2,5 гривен за 1 кВт\ч. При этом ещё непонятно, сохранится ли схема двухзонных или трехзонных режимов потребления. Соответственно, для ночного потребления электроэнергии тариф может подскочить с 90 копеек до 2 гривен, то есть почти вдвое", - сообщил он.

Как отметил эксперт, льготным тарифом пользуются в осномном пенсионеры и малоимущие украинцы, тогда как средняя семья потребляет не менее 200 кВт\ч в месяц. Но есть другая проблема - низкие доходы граждан.

"Фактически, сейчас повторяется ситуация 2014 года, когда экс-премьер Яценюк запускал рынок газа - тарифы выросли минимум в 5-6 раз, а доходы граждан падали. Сейчас, на фоне экономического кризиса, у нас та же картина - запуская рынок, где граждане не имеют стабильного дохода, существует риск социального взрыва", - подчеркнул Землянский.

Он считает более уместным сохранить старые тарифы и продлить специальные обязательства. В противном случае, государству придется выделять больше субсидий и тратить на них деньги из бюджета.

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