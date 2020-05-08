В Украине меняются правила карантина с 11 мая

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №343 карантин в стране продлен до 22 мая однако с некоторыми ослаблениями. При этом важно отметить, что в некоторых регионах карантин могут и ужесточить.

Так, с 11 мая в Украине будет разрешено:

Гулять в парках, скверах, лесополосах, ходить на пляжи;

индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований;

работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;

работу в магазине в ТРЦ, при этом работа самих ТРЦ запрещена до 22 мая;

обслуживание посетителей на летних площадках заведений общественного питания с соблюдением дистанции в минимум 1,5 м и при размещении не более 2 посетителей за одним столом, не считая детей до 14 лет;

деятельность общепитов с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

деятельность музеев и историко-культурных заповедников без непосредственного приема посетителей при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

работу предприятий, которые работают в сфере СМИ, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий;

осуществление журналистами и другими работниками СМИ телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности на улице и в помещениях;

осуществление кино - и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях;

проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок и других мероприятий;

деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в некоторых регионах Украины карантин могут ужесточить. Такое решение могут принимать местные власти в случае усложнения ситуации. Это предусмотрено системой адаптивного карантина.

Уже сейчас действуют ее элементы. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Отметим, украинцы неоднозначно восприняли новые правила. Люди пишут, что ослабление карантина - фейковое.

«А когда начнет работать нормально транспорт, чтоб этим людям добраться на работу, особенно пригород?», «Главное парикмахерскую открыли и музеи, открытое издевательство над людьми», «А кафешки парке развлекательные места это что жизненно важные? Или я такой тупой! В нашем правительстве сидят одни де**лы», «Для чего это делают???? С каждым днём всё больше заболеваемость и смертность. А они ослабление делают», «Как на работу добираться,нужен транспорт!», - пишут в сети.

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