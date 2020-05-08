Франция простилась с погибшим спецназовцем Дмитрием Мартынюком

Об этом пишет Politeka.net.

Церемония прощания транслировалась в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.

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По информации французских СМИ, церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, включая Наполеона.

Перед этим траурный кортеж с телами украинца Дмитрия Мартынюка и его побратима Кевина Клемента проехал по центру города, пересекая мост Александра III.

Из-за ограничительных мер церемония проходила с ограниченным доступом.

Как известно, 29-летний украинец Дмитрий Мартынюк служил в рядах французского Легиона. Боец также участвовал в спецоперации в Мали, во время которой подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Его сразу же госпитализировали в один из военных госпиталей Парижа, но Дмитрий Мартынюк от полученных ранений скончался 1 мая.

Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).

Эммануэль Макрон ранее также почтил погибшего украинца и заявил о мужестве французских солдат возле Сахеля. Отметим, что Дмитрий Мартынюк из Хмельницкой области стал бойцом легиона в 2015 году.

«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в коммюнике Елисейского дворца

До миссии в Мали украинец Дмитрий Мартынюк был стрелком бронированной машины во время спецоперации в Джибути.

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