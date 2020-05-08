Франция простилась с погибшим спецназовцем Дмитрием Мартынюком
Об этом пишет Politeka.net.
Церемония прощания транслировалась в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.
Ратаковски без белья утерла нос самым горячим моделям: "Сейчас выпадут, осторожно!"
Аппетитная блондинка из "Танців з зірками" блеснула объемами в черном кружеве: "Нереальная"
Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
Моника Беллуччи без штанов свела с ума новыми пикантными фото: даже 20-летние позавидуют
По информации французских СМИ, церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, включая Наполеона.
Перед этим траурный кортеж с телами украинца Дмитрия Мартынюка и его побратима Кевина Клемента проехал по центру города, пересекая мост Александра III.
Из-за ограничительных мер церемония проходила с ограниченным доступом.
Как известно, 29-летний украинец Дмитрий Мартынюк служил в рядах французского Легиона. Боец также участвовал в спецоперации в Мали, во время которой подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Его сразу же госпитализировали в один из военных госпиталей Парижа, но Дмитрий Мартынюк от полученных ранений скончался 1 мая.
Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).
Эммануэль Макрон ранее также почтил погибшего украинца и заявил о мужестве французских солдат возле Сахеля. Отметим, что Дмитрий Мартынюк из Хмельницкой области стал бойцом легиона в 2015 году.
«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в коммюнике Елисейского дворца
До миссии в Мали украинец Дмитрий Мартынюк был стрелком бронированной машины во время спецоперации в Джибути.
Напомним, ветеран АТО решился на роковой шаг, трое детей остались без любимого отца
Как сообщала Politeka, «Было всего 29 лет»: Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища
Также Politeka писала, что Украина потеряла защитника, осталась жена и маленькая дочь