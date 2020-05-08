Відомий артист Павло Зібров висловився про примирення України і Росії
Відносини України і Росії неодмінно налагодяться, однак для цього потрібно зміна чинної влади країни-агресора, а також публічні вибачення держави перед Україною.
При цьому діючий президент РФ Володимир Путін сам не залишить посаду, для змін в країні його необхідно прибрати тільки силою.
Таку думку народний артист України Павло Зібров висловив в інтерв'ю Обозреватель.
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"Відносини з Росією повернуться. Знову ж таки, скільки повинно пройти років. Звичайно, потрібна зміна влади у Росії. І коли Росія зрозуміє, коли публічно вибачиться, і коли відкриють повністю для росіян засоби масової інформації, і почнуть нормально показувати по телебаченню і радіо, що було насправді", - зазначив естрадний співак.
Що ж стосується чинної влади в Росії, в цьому випадку, як зазначив артист, потрібні лише крайні заходи.
"Ну поки його (Путіна - прим. ред.) фізично хто не прибере... Тільки фізично, сам він нікуди не піде", - додав Він.
Також раніше повідомлялося, що український співак Павло Зібров висловився про двомовність в Україні.
За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.
"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Незважаючи на все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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