Незважаючи на те, що карантин почнуть послаблювати вже з завтрашнього дня, маски доведеться носити ще дуже довго

З особливим нетерпінням жителі столиці, а також Харкова і Дніпра чекають відновлення роботи метро, закритого на карантин через епідемію китайського вірусу. Однак запуск підземки не означає, що масковий режим кане в Лету.

Про це заявила лікар-вірусолог столичного «Інституту епідеміології та вірусних хвороб. Л. В. Громашевського» Алла Мироненко, передає «РБК Україна».

Вірусолог з 30-річним стажем підкреслює, що хоч країна і готова до відновлення роботи громадського транспорту, маски доведеться носити в метро ще два роки.

За її словами, вся складність ситуації полягає в тому, що визначити пік COVID-19 в Україні буде можливо вже постфактум: коли епідемія закінчиться, тобто ретроспективно.

«Коли вона під час росту, то незрозуміло - вона припинена, стабілізується або піде на спад. В умовах карантину може гострого піку і не бути, але в карантині не можна вічно жити», - пояснила Мироненко.

Доти, поки в Україні не сформується прошарок з імунітетом, людям доведеться «їздити в масках і думати про свої руки».

Вона підкреслила, що це не означає, що не можна запускати метро. Просто людям треба навчитися жити з розумінням того, що необхідно стежити за додержанням заходів безпеки.

Раніше ми писали про те, що мер Харкова Геннадій Кернес заявляв про намір запустити метро з 12 травня, однак згодом спростував свої слова, пояснивши, що його неправильно зрозуміли, і метро відкриється, коли в уряді дадуть добро.

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