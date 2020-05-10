Несмотря на то, что карантин начнут послаблять уже с завтрашнего дня, маски придется носить еще очень долго
С особенным нетерпением жители столицы, а также Харькова и Днепра ждут возобновления работы метро, закрытого на карантин из-за эпидемии китайского вируса. Однако запуск подземки не значит, что масочный режим канет в Лету.
Об этом заявила врач-вирусолог столичного «Института эпидемиологии и вирусных болезней им. Л.В. Громашевского» Алла Мироненко, передает «РБК Украина».
Вирусолог с 30-летним стажем подчеркивает, что хоть страна и готова к возобновлению работы общественного транспорта, маски придется носить в метро еще два года.
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По ее словам, вся сложность ситуации заключается в том, что определить пик COVID-19 в Украине будет возможно уже постфактум: когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно.
«Когда она во время роста, то непонятно - она прекращена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить», - пояснила Мироненко.
До тех пор, пока в Украине не сформируется прослойка с иммунитетом, людям придется «ездить в масках и думать о своих руках».
Она подчеркнула, что это не значит, что нельзя запускать метро. Просто людям нужно научиться жить с пониманием того, что необходимо следить за соблюдением мер безопасности.
Ранее мы писали о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял о намерении запустить метро с 12 мая, однако позже опроверг свои слова, пояснив, что его неправильно поняли, и метро откроется, когда в правительстве дадут добро.
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