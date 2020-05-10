У МОЗ перерахували всі нововведення у зв'язку з ослабленням карантину

В Україні відкриється ряд громадських об'єктів, які були закриті через пандемію китайського вірусу

В Україні перший етап ослаблення карантинних обмежень почнеться вже в понеділок, 11 травня. Відомо, що в Києві зняття обмежень почнеться 12 травня, хоча вже в неділю відкриваються десятки столичних продуктових ринків, а Львів пом'якшить їх лише частково.

Згідно з постановою Кабміну, 11 травня карантин буде ослаблений у багатьох сферах.

Так, пом'якшення карантину в Україні в таких сферах:

1.дозволять оптову торгівлю непродовольчими товарами, в тому числі відкриють магазини в ТРЦ (крім розважальних та дитячих зон, фудкортів і кінотеатрів у ТРЦ);

2.дозволять працювати адвокатам, нотаріусам, аудиторам, а також психотерапевтам;

3.будуть дозволені планові операції (їх дозволили робити ще 5 травня), а також відкриті можливості для надання паліативної допомоги в стаціонарах;

4.українцям дозволять гуляти в парках і зонах відпочинку, парках, включаючи лісопаркові та прибережні зони;

5.будуть відкриті для відвідування вуличні дитячі та спортивні майданчики (не в ТРЦ);

6.відкриються салони краси, перукарні, манікюрні та педикюрні салони;

7.відкриють літні майданчики кафе і ресторанів під відкритим небом,

8. дозволять продаж на винос у закладах громадського харчування (тільки ті заклади, які зареєстровані в Державному реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів);

9. відновлюють роботу історико-культурні заповідники та музеї, однак особливості їх відкриття і роботи будуть регулювати власники;

10.до звичайного режиму роботи зможуть повернутися ЗМІ, точки продажу преси, друкарні та інші підприємства медіагалузі;

11.дозволять роботу клінік і кабінетів стоматології;

12.відновлюють роботу сервіси побутових послуг;

13.дозволити кіно - і відеозйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 осіб і без глядачів).

Слід виділити декілька основних правил для всіх видів бізнесу:

1.кожному співробітнику перед роботою повинні виміряти температуру. Якщо вона вище 37,2 - він не допускається до роботи;

2.кожна торгова точка повинна бути оснащена засобами гігієни при вході;

3.зберігається масковий режим як для відвідувачів, так і для працівників;

4.потрібно дотримувати соціальну дистанцію в 1,5 метра;

5.працівники повинні надягати одноразові рукавички під час роботи;

6.регулярна дезінфекція приміщень після відвідин клієнтів.

Власників салони краси перукарські зобов'язали:

1.Організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною і не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.

2.Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднього запису з проміжком між клієнтами в 15 хвилин. При цьому очікування черги здійснюється поза приміщення з дотриманням дистанції в 1,5 м.

3.Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.

4.Організувати на вході місце для дезінфекції рук.

5.Організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум два метра.

6.Допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.

7.Працівники також повинні використовувати медичні маски і одноразові рукавички.

8.Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Для кафе, ресторанів і барів необхідна:

1.Перевірка температури співробітників перед приходом на роботу і забезпечення засобами гігієни при вході в заклад також залишається обов'язковою.

2.Крім того, власники повинні при можливості замінити м'які крісла на ті, які піддаються дезінфекції.

3.Правила соціальної дистанції в 1,5 метра і носіння масок зберігаються.

4.Видавати людям меню заборонено - воно повинно знаходиться біля входу або місця прийняття замовлення.

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