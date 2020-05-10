Появились новые правила выхода на больничный во время карантина, которые были опубликованы Минздравом

Минздрав внес изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности и установил порядок выдачи больничных лицам, находящимся на самоизоляции, а также обсервации.

Изменения были приняты в связи с работой украинцев во время действующего карантина.

Так, на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пандемии, теперь украинцы могут открыть лист нетрудоспособности у врача, который оказывает первичную медицинскую помощь на основании обращения и опроса больного с помощью средств телефонной связи или интернет-телефонии с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного больного.

На период временного отстранения от работы лиц, работа которых связана с обслуживанием населения, которые были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями, в случае невозможности осуществления временного перевода по согласию на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом или лечащим врачом на основании результатов исследований лабораторных центров Министерства здравоохранения Украины.

На период пребывания застрахованного лица в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вируса также устанавливается и порядок выдачи больничных листов.

Так, листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом на срок, определенный законодательством и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

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