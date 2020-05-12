Воїнам, які захищали Україну на сході України, доводиться терпіти фірмове приниження в тилу

Черговий тому приклад – випадок у Сумах, про який розповів у Фейсбуці ветеран АТО Тарас Сітало. Воїну довелося пережити дуже неприємні моменти в одній з міських маршруток.

За його словами, йому треба було поїхати у справах.

«Заходжу я в маршрутку, показую УБД, водій мовчить. Ну ми їдемо. І тут водій тикає мені папірець, мовляв Лисенко (Геннадій Лисенко, мер Сум, – Прим. ред) скасував пільги. Ну на цей випадок у мене є скрін закону про пільги. Я йому зачитав», – розповідає ветеран.

Після цього водій притих, однак дві жінки в салоні маршрутки раптово почали обурюватися, що вони змушені платити, а хлопець немає. Сітало пояснив їм, що градоначальник не може скасувати закон, на що у відповідь почув від однієї з них, що вона готова заплатити.

«Кажу: ну плати)) І тут впрягається водій: та ви там по тижню побули й отримали УБД. А та, що маску на рот натягнула, з таким презирством говорить: атошник знайшовся. Ну далі я не сперечався. І це при тому, що в маршрутці їхали три людини. Ось за що ми воювали, хлопці», – з гіркотою пише ветеран.

Він додав, що одна з жінок, коли він вирішив сфотографувати її, тицьнула йому дулю.

На цьому пригоди Сітала не закінчилися. У маршрутці №18 водій теж не хотів безкоштовно везти захисника, розповівши йому, який він «ніщеброд і чмошник», хоча сам їхав з маскою на підборідді.

«Щось бидлота почала голови піднімати», – констатує автор.

Раніше ми писали про те, що старший лейтенант запасу 42-річний Олег Панько, голова сільської територіальної громади села Тулуків в Івано-Франківській області, покінчив з собою.

На фронті він був два роки, переніс дві важкі операції. У загиблого залишилося троє дітей і дружина.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила відважного бійця, лікарі борються за життя його товариша: «було всього 29 років».

Також Politeka писала, що бійці ВСУ почали операцію «помста», ситуація на Донбасі різко змінилася: кадри знищення.