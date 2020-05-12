Український боксер Олександр Усик зганьбився зухвалим зверненням до хейтерів

Як повідомляє Politeka.net, блогер Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook розкритикував спортсмена за безглузде відео.

Напередодні Олександр Усик записав звернення до "диванних критиків". Він показав на відео, як б'є користувача соцмережі і попередив українців: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите".

Сергій Марченко висміяв звернення Усика. На його думку, боксеру не вистачає освіти і ерудиції, щоб впливати на громадськість.

"Реально смішне відео з Усиком. Не тому, що боксер, навіть чемпіон, не завжди зможе наваляти звичайному здоровому чуваку з ультрас або вуличної банди. Смішно тому, що Усик зі своїм рівнем інтелекту акваріумної рибки, намагається когось учити і давати поради", - зазначив блогер. - "Друзі, думайте! – віщає з висоти своїх трьох класів церковно-приходської школи хороший боксер Усик і вирубує дрыща. Справжній чемпіон, сцуко! Ще б дівчину вирубав. Ну а че? Показав б клас, російський витязь".

Сергій Марченко впевнений: навіть якщо Олександр Усик почне втілювати свої погрози в дійсності, українці не перестануть його критикувати. Він порадив спортсмену зайнятися самоосвітою.

"Быдлоэлита, гопота з наскрізними дірками в голові. Ну настучишь ти ботану, який рукавичок боксерських в житті не бачив і що? Перестануть писати, що ти дурень? Ні, не перестануть. Тому що цю страшну таємницю знає дуже багато людей. Тут було б ефективніше книжки читати. Але це не наш метод, судячи з усього", - підсумував Сергій Марченко.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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