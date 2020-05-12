Украинский боксер Александр Усик опозорился дерзким обращением к хейтерам

Как сообщает Politeka.net, блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook раскритиковал спортсмена за нелепое видео.

Накануне Александр Усик записал обращение к "диванным критикам". Он показал на видео, как избивает пользователя соцсети и предупредил украинцев: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите".

Сергей Марченко высмеял обращение Усика. По его мнению, боксеру не хватает образования и эрудиции, чтобы влиять на общественность.

"Реально смешное видео с Усиком. Не потому, что боксер, даже чемпион, не всегда сможет навалять обычному здоровому чуваку из ультрас или уличной банды. Смешно потому, что Усик со своим уровнем интеллекта аквариумной рыбки, пытается кого-то учить и давать советы", - отметил блогер. - "Друзья, думайте! – вещает с высоты своих трех классов церковно-приходской школы хороший боксер Усик и вырубает дрыща. Настоящий чемпион, сцуко! Еще бы девушку вырубил. Ну а че? Показал бы класс, русский витязь".

Сергей Марченко уверен: даже если Александр Усик начнет воплощать свои угрозы в действительности, украинцы не перестанут его критиковать. Он посоветовал спортсмену заняться самообразованием.

"Быдлоэлита, гопота со сквозными дырками в голове. Ну настучишь ты ботану, который перчаток боксерских в жизни не видел и что? Перестанут писать, что ты дурак? Нет, не перестанут. Потому что эту страшную тайну знает слишком много людей. Тут было бы эффективнее книжки читать. Но это не наш метод, судя по всему", - подытожил Сергей Марченко.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".