Російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі здивувала самовпевненою заявою про анексований Крим

Так, вона висловила думку про те, що в нашій країні трапилася «величезна гуманітарна катастрофа», в якій слід звинувачувати «олігархічні клани». Що стосується Криму, то Канделакі переконана – «народ Криму проголосував однозначно», тому «думку народу треба враховувати».

Таку думку вона висловила в інтерв'ю журналістам ВВС.

Ведуча стала апелювати до голосу народу і заявляти, що кримчани добровільно зробили свій вибір.

«В Україні, на мій погляд, сталася величезна гуманітарна катастрофа, пов'язана з тим, що олігархічні клани розірвали цю країну», — поділилася своєю думкою продюсер.

Тіна вважає, що всі, хто визнає Крим українською територією і вважає його захоплення незаконним просто не були на «референдумі» і не бачили, що там відбувалося насправді.

«Всі «борці за Крим» навіть не були там і не знають, що проходив референдум. Не знають, в якому стані був Крим і як все змінилося. Я вважаю, що народ Криму проголосував однозначно за Росію. Вони не жили в Криму, і я теж. Треба враховувати думку народу», — підсумувала Канделакі.

Після публікації інтерв'ю Канделакі написала рецензію в Instagram. Вона зазначила, що відчуття від спілкування з журналістами у неї залишилося двояке, а також заявила, що відчула «кризу вільних медіа».

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.