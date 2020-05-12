Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки удивила самоуверенным заявлением об аннексированном Крыме

Так, Канделаки выразила мнение о том, что в нашей стране случилась «огромная гуманитарная катастрофа» в которой следует винить «олигархические кланы». Что касается Крыма, то Канделаки убеждена – «народ Крыма проголосовал однозначно», поэтому «мнение народа надо учитывать».

Такое мнение она высказала в интервью журналистам ВВС.

Ведущая стала апеллировать к гласу народа и заявлять, что крымчане добровольно сделали свой выбор.

«В Украине, на мой взгляд, произошла огромная гуманитарная катастрофа, связанная с тем, что олигархические кланы разорвали эту страну», — поделилась своим мнением продюсер.

Тина считает, что все, кто признает Крым украинской территорией и считает его захват незаконном просто не были на «референдуме» и не видели, что там происходило на самом деле.

«Все «борцы за Крым» даже не были там и не знают, что проходил референдум. Не знают, в каком состоянии был Крым и как все изменилось. Я считаю, что народ Крыма проголосовал однозначно за Россию. Они не жили в Крыму, и я тоже. Надо учитывать мнение народа», — подытожила Канделаки.

После публикации интервью Канделаки написала рецензию в Instagram. Она отметила, что ощущение от общения с журналистами у нее осталось двоякое, а также заявила, что ощутила «кризис свободных медиа».

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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