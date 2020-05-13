Колишній "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська виявила бажання "привести до тями" Україну

Таку заяву вона озвучила в інтерв'ю радіо КП.



За її словами, вона сумує за україною, але тільки за "нормальною", якої вже немає.



"Була країна. Зараз цієї країни немає. Саме тому я говорю про порятунок України. Тому що, якщо так далі піде, то ми все втратимо ту справжню Україну, яка і є Україною. Українську культуру, українські традиції, віру, гордістю. День Перемоги, зрештою, не будуть відзначати в Україні. Якщо так далі воно з радикалами все буде розгортатися. Тому моє завдання як російської українки – довести і допомогти Україні ожити, прийти в себе, прибрати цих клопів, кліщів, не знаю, як їх ще назвати, паразитів, які смокчуть кров з цієї країни", - заявила Поклонська.

Крім того, вона впевнена, що на території України проживає дуже багато "російських українців".



"Це всі російськомовні люди, які проживають в Україні, народилися в Україні. Так вже склалася доля, життя, що в 1991 році Україна стала незалежною державою. Але всі ми вийшли з однієї купелі. Але потім вийшло, що громадянство є України, громадянство Росії. Національність – українська. Російська", - зазначила депутат Держдуми.



Також вона підкреслила, що "потрібно чітко розмежовувати – українці та громадянство України".

"Тому що на сьогоднішній день українці не повинні соромитися, що вони є українцями. На жаль, мало хто хоче називати себе громадянином України", - уклала вона.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, Поклонскую прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".

Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "Вони цього хочуть".



