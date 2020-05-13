В Офісі президента Володимира Зеленського так перейнялися проектом онлайн-навчання, що вирішили продовжити його на весь навчальний рік

Як повідомляє Politeka.net про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови ВП Юрій Костюк.

З березня всі школи в Україні закрили на карантин, а учнів перевели на дистанційне навчання. Щоб полегшити процес, влада запустила проект "Всеукраїнська школа онлайн", в рамках якого вчителі разом зі знаменитостями проводили уроки для старших класів.

На думку Юрія Костюка, онлайн-школу потрібно вести цілий навчальний рік і для всіх класів без винятку. Однак програму потрібно підготувати краще.

"Я вважаю, що ми обов'язково повинні його продовжити. Повинен бути зроблений повноцінний навчальний рік, з 1-го по 11-й клас. Природно, у нас буде більше часу на підготовку, щоб зробити це не в авральному режимі, а більш вдумливо, з хорошою підготовкою", - пояснив заступник голови ВП.

Юрій Костюк нагадав, що в 2014 році в Україні вже пропонували ввести можливість дистанційного навчання. За словами чиновника, зараз це можна зробити на Youtube-канал Міносвіти, де вже є більше 200 тисяч передплатників.

"Це повноцінно не замінить школу, яку всі будуть відвідувати. Але користь цього проекту в іншому. По-перше, доступ до додаткового навчального контенту. Наприклад, комусь не пощастило з вчителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або – ти пропустив тему або чогось недозрозумів", - пояснив Юрій Костюк. Він додав, що вчителі теж зможуть дивитися такі уроки і розвивати свою педагогічну майстерність.

Раніше стало відомо, що вчителі один за іншим допускають прикрі помилки під час ефірів. Так на уроці української мови назвала білого ведмедя "Антарктичним", хоча такі тварини проживають в Арктиці, на математиці неправильно розрахувала швидкість в задачі, а вчителька історії переплутала імператорів.

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