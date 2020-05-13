Небо над Білою Церквою подало українцям загадковий знак

Як повідомляє Politeka.net, фотографії незвичайного явища з'явилися в соціальних мережах. Відомий блогер Анатолій Штірліц прокоментував події на своїй сторінці в Facebook.

Анатолій Штірліц заявив, що Біла Церква випередила всю країну і перша побачила серед хмар яскраве світло. На відміну від столичного, він був не рукотворним, а виходив прямо з неба.

"У той момент, коли столиця тільки оговтується від зустрічі і вся стрічка в фото ... Нагадаю що білоцерківці ще минулого тижня встановили контакт. Місто добра як ніяк", - написав блогер.

Користувачі соціальної мережі прокоментували явище під постом:

"Не, то у вас покруче) У вас ніби Ісус з небес зійшов"; "Хоч би не з зеленими гуманоїдами. Своїх дівати нікуди"; "Не, мододцы вважаю. Чергу за спортсменами. Пропоную обгородити Банкову канатами, типу ринг і викликати на бій всіх бажаючих. Поруч поставити жимову лаву і влаштувати вхідні квоту - сотку потиснув - заходь))) Ні - йди тренуйся)))) Може хоч так до них дійде, що спортзали це найкращі ліки від коронавіруса)))".

12 травня, біля Арки Дружби Народів і ще в 11 місцях Києва влаштували яскраву акцію "Стоп культурний карантин", яка несла таке послання: «Ми не німі, але нас не чують. Якщо нас не чують, нас побачать».

В небо направили промені прожекторів, які створили захоплююче видовище. Акцію провели на підтримку працівників культури, які залишилися без роботи через карантин.

Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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