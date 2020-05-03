Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой взял пример с мэра Киева Виталия Кличко и устроил домашнюю тренировку

Как сообщает Politeka.net, забавное видео появилось в Инстаграме супруги юмориста, Ксении Кошевой. Чтобы посмотреть ролик - скрольте вниз.

Накануне Виталий Кличко показал в социальных сетях, как тренируется на работе. Евгений Кошевой решил не отставать и придумал собственные упражнения, которые может выполнить любой украинец.

Первым делом лидер "Квартала" забросил пульт под диван, а потом попытался его достать рукой. Для этого ему пришлось сильно наклониться и потянуться.

Затем Евгений Кошевой позвал к себе младшую дочь и использовал ее вместо спортивного снаряда. Лежа на полу комик несколько раз поднял над головой "пятикилограммовую штангу", которая весело смеялась в процессе. Свою старшую дочь Евгений Кошевой обозвал 40-килограммовой штангой, а супруге Ксении приписал 60 килограммов, после чего та возмутилась.

Качать пресс Кошевой предложил при помощи пива и сухариков, а затем наглядно продемонтрировал упражнение. Он развалился на диване перед телевизором, и каждый раз с трудом поднимался, чтобы взять новую порцию закуски.

Финальное и самое любимое упражнение юморист назвал "Отжиманием от холодильника". По словам Евгения, при помощи такого метода можно легко накачать "жрицепс" - достаточно по отдельности наклоняться за каждым продуктом.

Пользователи социальной сети оценили креативность Евгения Кошевого и похвалили его в комментариях:

"Улёт"; "Он по жизни тоже такой юморной, или только на камеру😂😂😂 жека красавчик 😎"; "Супер креативность👍".

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят".

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в...".