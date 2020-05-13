Небо над Белой Церковью подало украинцам загадочный знак
Как сообщает Politeka.net, фотографии необычного явления появились в социальных сетях. Известный блогер Анатолий Штирлиц прокомментировал события на своей странице в Facebook.
Анатолий Штирлиц заявил, что Белая Церковь опередила всю страну и первая увидела среди облаков яркий свет. В отличие от столичного, он был не рукотворным, а исходил прямо с неба.
"В тот момент, когда столица только оправляется от встречи и вся лента в фото ... Напомню что белоцерковцы еще на прошлой неделе установили контакт. Город добра как никак", - написал блогер.
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Пользователи социальной сети прокомментировали явление под постом:
"Не, то у вас покруче) У вас будто Иисус с небес сошел"; "Хоть бы не с зелеными гуманоидами. Своих девать некуда"; "Не, мододцы считаю. Очередь за спортсменами. Предлагаю огородить Банковую канатами, типа ринг и вызвать на бой всех желающих. Рядом поставить жимовую скамью и устроить входную квоту- сотку пожал- заходи))) Нет - иди тренируйся)))) Может хоть так до них дойдет, что спортзалы это лучшее лекарство от коронавируса)))".
12 мая, возле Арки Дружбы Народов и еще в 11 местах Киева устроили яркую акцию "Стоп культурный карантин", которая несла такое послание: «Мы не немые, но нас не слышат. Если нас не слышат, нас увидят».
В небо направили лучи прожекторов, которые создали завораживающее зрелище. Акцию провели в поддержку работников культуры, которые остались без работы из-за карантина.
Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
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