Стронгмен Василь Вірастюк поділився своєю думкою про приналежність Криму і заступився за Олександра Усика
Свої думки він озвучив в інтерв'ю "В час пик".
За його словами, Крим вже втрата для України, а з приводу висловлювань Олександра Усика про окупований півострів він відповів:
"По-перше, сам запитання "чим для вас є Крим?"... Що він мав на нього відповісти? Він там народився, там зараз живе його сім'я і Крим - це Крим. Що ще відповісти? Сказати, що Крим - це Україна, якщо це не так? Сказати, що Крим - окупована територія? Так, це правда. Але так він теж сказати не може, там живе його сім'я", - зазначив він.
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Крім того, Вірастюк вважає таке питання підставою для боксера.
"Крим - це Крим, як інакше? Це ж не від Усика залежить. Це таке питання-підстава. Йому вже давно варто було б уміти відповідати на нього, це питання йому задають майже кожен раз. Якось примудритися, пожартувати", - уклав він.
Нагадаємо, раніше волонтер і блогер Мирослав Гай допустив, що Олександра Усика могли завербувати ворожі спецслужби.
"Це ніяке не звинувачення, не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо...Але я не думаю, що він зовсім дурним, щоб не розуміти, до чого приводять його заяви", - відмітив він.
Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая.
Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися.
Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву.