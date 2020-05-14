Російський письменник і публіцист Олександр Невзоров впевнений, що патріарх Кирило – людина, далека від віри

Таку думку він висловив в ефірі авторської програми «Гордон».

За словами гостя студії, такі представники РПЦ як Гундяєв, Чаплін або Смирнов більш-менш відповідають уявленням про християнство, однак він вважає їх глибоко идеологізованими, але ніяк не віруючими.

«Ні, віруючих взагалі немає зараз. Віруючий – це людина, яка, перш за все, демонструє іншу стилістику поведінки. Слова – це ні про що. Участь у театралізованих виставах – це ні про що. Носіння смішного одягу – це ні про що», – підкреслив він.

За словами Невзорова, Гундяєв зараз ідеальний для нього, як ідеальний той же протоієрей Димитрій або нині покійний Чаплін. Але є одне але:

«Мене постійно розчаровує Росія. Варто одному попу, в даному випадку Смирнову, Чапліну, щось зморозити – і негайно на нього кидаються всі. Перш за все, свої ж церковники. А людина насправді говорить те, що в дійсності вона зобов'язана сказати як християнин. І тут з'ясовується, що ніхто поняття не має з так званих віруючих про те, в чому полягає його віра. Тому що і Чаплін, і Смирнов дійсно транслюють справжній, чистий християнський погляд на це життя, на те, яким воно повинне бути».

При цьому Невзоров згадав, що ті приклади нібито віри, які свого часу демонстрували занесенні до лику християнських святих, у вигляді годування своїм тілом черв'яків 40 років або припікання інтимного місця заради боротьби з блудними помислами, сьогодні б стали підставою для відправлення в психіатричну клініку.

«Тому зараз ми говоримо тільки про ідеологію християнську. Вона є, вона існує, люди мають право її сповідувати», – вважає письменник.

Невзоров закрив питання про віру ще одним одкровенням:

«Я в своєму житті ніколи жодного віруючого не бачив, я тобі точно можу сказати. Віра - це абсолютно особливий стан, який неможливий у сьогоднішніх реаліях, навіть з мінімумом знань».

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