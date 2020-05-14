Российский писатель и публицист Александр Невзоров уверен, что патриарх Кирилл – человек, далекий от веры

Такое мнение он высказал в эфире авторской программы «Гордон».

По словам гостя студии, такие представители РПЦ как Гундяев, Чаплин или Смирнов более-менее соответствуют представлениям о христианстве, однако он считает их глубоко идеологизироваными, но никак не верующими.

«Нет, верующих вообще нет сейчас. Верующий – это человек, который, прежде всего, демонстрирует другую стилистику поведения. Слова – это ни о чем. Участие в театрализованных представлениях – это ни о чем. Ношение смешных одежд – это ни о чем», – подчеркнул он.

По словам Невзорова, Гундяев сейчас идеален для него, как идеален тот же протоиерей Димитрий или ныне покойный Чаплин. Но есть одно но:

«Меня постоянно разочаровывает Россия. Стоит одному попу, в данном случае Смирнову, Чаплину, что-нибудь сморозить – и немедленно на него бросаются все. Прежде всего, свои же церковники. А человек на самом деле говорит то, что в действительности он обязан сказать как христианин. И тут выясняется, что никто понятия не имеет из так называемых верующих о том, в чем заключается его вера. Потому что и Чаплин, и Смирнов действительно транслируют подлинный, чистый христианский взгляд на эту жизнь, на то, какой она должна быть».

При этом Невзоров упомянул, что те примеры якобы веры, которые в свое время демонстрировали причисленные к лику христианских святых, в виде кормления своим телом червей 40 лет или прижигание интимного места ради борьбы с блудными помыслами, сегодня бы стали основанием для отправки в психиатрическую клинику.

«Поэтому сейчас мы говорим только об идеологии христианской. Она есть, она существует, люди имеют право ее исповедовать», – считает писатель.

Невзоров закрыл тему веры еще одним откровением:

«Я в своей жизни никогда ни одного верующего не видел, я тебе точно могу сказать. Вера – это совершенно особое состояние, которое невозможно в сегодняшних реалиях, даже с самым минимумом знаний».

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.