Российский писатель и публицист Александр Невзоров уверен, что патриарх Кирилл – человек, далекий от веры

Такое мнение он высказал в эфире авторской программы «Гордон».

По словам гостя студии, такие представители РПЦ как Гундяев, Чаплин или Смирнов более-менее соответствуют представлениям о христианстве, однако он считает их глубоко идеологизироваными, но никак не верующими.

Патриарх Кирилл

«Нет, верующих вообще нет сейчас. Верующий – это человек, который, прежде всего, демонстрирует другую стилистику поведения. Слова – это ни о чем. Участие в театрализованных представлениях – это ни о чем. Ношение смешных одежд – это ни о чем», – подчеркнул он.

Популярные статьи сейчас

Счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление: "При оплате в магазинах..."

Русская Кардашьян в дерзком мини показала необъятные «дары природы»: «Боже, уже вываливаются…»

Блондинка из "Квартал 95" согнулась вдвое и дико потрясла своими "булочками": "Ну, сумасшедшая..."

"Исчезли 23 тысячи": сбылся самый страшный сон клиента ПриватБанка, подробности ЧП
Показать еще

По словам Невзорова, Гундяев сейчас идеален для него, как идеален тот же протоиерей Димитрий или ныне покойный Чаплин. Но есть одно но:

«Меня постоянно разочаровывает Россия. Стоит одному попу, в данном случае Смирнову, Чаплину, что-нибудь сморозить – и немедленно на него бросаются все. Прежде всего, свои же церковники. А человек на самом деле говорит то, что в действительности он обязан сказать как христианин. И тут выясняется, что никто понятия не имеет из так называемых верующих о том, в чем заключается его вера. Потому что и Чаплин, и Смирнов действительно транслируют подлинный, чистый христианский взгляд на эту жизнь, на то, какой она должна быть».

Димитрий

При этом Невзоров упомянул, что те примеры якобы веры, которые в свое время демонстрировали причисленные к лику христианских святых, в виде кормления своим телом червей 40 лет или прижигание интимного места ради борьбы с блудными помыслами, сегодня бы стали основанием для отправки в психиатрическую клинику.

«Поэтому сейчас мы говорим только об идеологии христианской. Она есть, она существует, люди имеют право ее исповедовать», – считает писатель.

Невзоров закрыл тему веры еще одним откровением:

«Я в своей жизни никогда ни одного верующего не видел, я тебе точно могу сказать. Вера – это совершенно особое состояние, которое невозможно в сегодняшних реалиях, даже с самым минимумом знаний».

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.