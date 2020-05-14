Українці не стримали своїх емоцій з приводу скандалу, що завертівся навколо виставки "катів"

Так, в селі Межерич Черкаської області до 9 травня відкрили експозицію, присвячену загиблим під час Революції Гідності бійцям "Беркута". Про це повідомив радник заступника голови КМДА Володимир Зінченко у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.



"На Канівщині в Межирічі відкрили музей ... загиблим на Майдані Беркуту. Експозиція музею - гумові палиці, наручники .. Ті ж палиці, якими били по голові протестувальників", - написав Зінченко, додавши, що після появи на місці журналістів стенди "швиденько прибрали".

З цього ж приводу висловилася волонтерка АТО, представниця ГО "Сім'ї Небесної Сотні" Юлія Цепун: "Ну що «любі мої», поки деякі блокували будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні і музею Революції Гідності, беркутня відкрила собі музей. У мене виникає питання, хто кого зробив разом. Де бл * дь гірше не буде???"

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Виставка не на жарт посварила українців.

"Ще і на Канівщині де похований Тарас. Це знущання якесь"

"як цього не бачити... чекаємо музей сталіна і берії.."

"Жах. Біль і сльози одночасно"



"Виходячи з вашої логіки тепер потрібно зневажати і ненавидіти всіх правоохоронців, а точніше зберігачів будь-якого режиму. І зараз поліцейські вбивають "випадково" дітей, б'ють студентів..."

"Слава Беркуту!💪"

"Добре, що роблять ці музеї. А чого це сотні можна а їм ні. Людям які виконували свій обов'язок"

"Я в шоці. "Гірше не буде"

"Вже вибачилися... Але річ не в тому, що вибачилися - річ у тому, що посміли таке вчинити"

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