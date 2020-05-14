Українці не стримали своїх емоцій з приводу скандалу, що завертівся навколо виставки "катів"
Так, в селі Межерич Черкаської області до 9 травня відкрили експозицію, присвячену загиблим під час Революції Гідності бійцям "Беркута". Про це повідомив радник заступника голови КМДА Володимир Зінченко у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"На Канівщині в Межирічі відкрили музей ... загиблим на Майдані Беркуту. Експозиція музею - гумові палиці, наручники .. Ті ж палиці, якими били по голові протестувальників", - написав Зінченко, додавши, що після появи на місці журналістів стенди "швиденько прибрали".
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З цього ж приводу висловилася волонтерка АТО, представниця ГО "Сім'ї Небесної Сотні" Юлія Цепун: "Ну що «любі мої», поки деякі блокували будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні і музею Революції Гідності, беркутня відкрила собі музей. У мене виникає питання, хто кого зробив разом. Де бл * дь гірше не буде???"
Ситуацію активно обговорюють в мережі. Виставка не на жарт посварила українців.
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"Вже вибачилися... Але річ не в тому, що вибачилися - річ у тому, що посміли таке вчинити"
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