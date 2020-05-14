Український музикант Андрій Хливнюк порівняв Росію з «чорною дірою»



Як передає Politeka.net, свою думку про РФ фронтмент "Бумбоксу" озвучив в інтерв'ю програмі "Гарячі голови" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.)

За його словами, їхати туди він не збирається.



"Розумієте, трапилася така біда, що інопланетяни просто висмоктали цю частину земної кулі і вона (Росія - ред.) зараз, як чорна діра. Я дуже сумую, мені дуже шкода. Дуже скучив і рідним, і друзям, але поки що вони до мене приїжджають. Я не уявляю собі, як я піду і дам свій паспорт людині в погонах, яким віддають накази ті ж люди, які віддають накази його колегам стріляти по мені з установки "Град", - дивується співак.

Не обійшов стороною Хливнюк і своїх російських шанувальників.

«Це мої люди. Я не відчуваю ніякої злості або ненависті. Мені просто прикро, що так відбувається в цій країні (Росії – ред.) і не приховую, я чекаю, коли це бажано еволюційним шляхом, зміниться», — зізнався він.

Раніше ще один український музикант, лідер гурту "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко висловився про Росії.



Він зазначив, що ще після 2013 року закрив для себе весь контент звідти.

"Для мене їх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав Сидоренко.

Також музикант зазначив, що після початку війни до нього надходили пропозиції виступити в Росії, але відмовився.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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