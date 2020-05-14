Український музикант Андрій Хливнюк порівняв Росію з «чорною дірою»
Як передає Politeka.net, свою думку про РФ фронтмент "Бумбоксу" озвучив в інтерв'ю програмі "Гарячі голови" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.)
За його словами, їхати туди він не збирається.
"Розумієте, трапилася така біда, що інопланетяни просто висмоктали цю частину земної кулі і вона (Росія - ред.) зараз, як чорна діра. Я дуже сумую, мені дуже шкода. Дуже скучив і рідним, і друзям, але поки що вони до мене приїжджають. Я не уявляю собі, як я піду і дам свій паспорт людині в погонах, яким віддають накази ті ж люди, які віддають накази його колегам стріляти по мені з установки "Град", - дивується співак.
Не обійшов стороною Хливнюк і своїх російських шанувальників.
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«Це мої люди. Я не відчуваю ніякої злості або ненависті. Мені просто прикро, що так відбувається в цій країні (Росії – ред.) і не приховую, я чекаю, коли це бажано еволюційним шляхом, зміниться», — зізнався він.
Раніше ще один український музикант, лідер гурту "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко висловився про Росії.
Також музикант зазначив, що після початку війни до нього надходили пропозиції виступити в Росії, але відмовився.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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