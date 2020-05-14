Але всіх запевняють, що все оплачує держава

В мережі показали, скільки в Україні коштує лікування від "китайського" вірусу



Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікувала журналіст Юлія Байрачна.

"На цьому тижні в департаменті охорони здоров'я мені під запис кажуть - пацієнти, які перебувають в обласній інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом лікуються безкоштовно", - зазначила вона.

Коли ж журналістка звернулася до прес-служби ОДА по конкретному випадку, чому рідні пацієнта щодня купували для нього ліки їй відповіли, що "лікування проходило коштом держави".

Але судячи за списками ліків, які виписували лікарі і чеками, справи йдуть зовсім по іншому.

"А це просто один із списків, який видавали рідним в обласній інфекційній лікарні, поки чоловік перебував там. Тут приблизно на 4 тис. гривень. Вчора чоловік помер. За 5 хвилин до того, як це озвучити, в рідних прийняли пакет з ліками по черговому списку", - повідомила вона і прикріпила фотодокази.

Раніше ми повідомляли, що керівник обласної лікарні в Дніпрі оголосила голодування з-за низьких зарплат.

Голова дніпровської реабілітаційної лікарні поскаржилася, що в багатьох медичних установах по всій Україні просто немає фінансування. Лікарі не отримують зарплати, навіть ті, хто бореться з епідемією китайського вірусу.

За словами Інеси Шевченка, з нею зв'язуються лікарі з усіх куточків країни і розповідають про проблему. Вона завоювала популярність кількома інтерв'ю і тепер відчуває відповідальність перед українцями.

Нагадаємо, у мережі розповіли про критичну ситуацію з епідемією в Одесі: "Втратимо всіх лікарів".

Як повідомляла Politeka, лікарі б'ють на сполох, насувається нова біда, про яку попереджав Комаровський.

Також Politeka писала, що головний санлікар Ляшко скипів через непокори українців: «Я б заборонив і закрив всі!».