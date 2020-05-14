В сети показали, сколько в Украине стоит лечение от "китайского" вируса
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовала журналист Юлия Байрачная.
"На этой неделе в департаменте здравоохранения мне под запись говорят - пациенты, которые находятся в областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом лечатся бесплатно", - отметила она.
Когда же журналистка обратилась в пресс-службу ОГА по конкретному случаю, почему родные пациента ежедневно покупали для него лекарства ей ответили, что "лечение проходило за счет государства".
Но судя по спискам лекарств, которые выписывали врачи и чекам, дела обстоят совсем по другому.
Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем..."
Дерзкий внук Пугачевой не сдержался и устроил разборки, досталось даже бабушке: "У вас психические проблемы..."
Дочь Поляковой оказалась в клинике, врачи делают все возможное: "Что случилось?"
Пышногрудая Мейхер раздвинула ноги, повторив рекорд Волочковой: «Персик!»
"А это просто один из списков, который выдавали родным в областной инфекционной больнице, пока человек находился там. Здесь примерно на 4 тыс. гривен. Вчера муж умер. За 5 минут до того, как это озвучить, в родных приняли пакет с лекарствами по очередному списку", - сообщила она и прикрепила фотодоказательства.
Ранее мы сообщали, что руководитель областной больницы в Днепре объявила голодовку из-за низких зарплат.
Глава днепровской реабилитационной больницы пожаловалась, что во многих медучреждениях по всей Украине попросту нет финансирования. Врачи не получают зарплаты, даже те, кто борется с эпидемией китайского вируса.
По словам Инессы Шевченко, с ней связываются врачи со всех уголков страны и рассказывают о проблеме. Она завоевала популярность несколькими интервью и теперь чувствует ответственность перед украинцами.
Напомним, в сети рассказали о критической ситуации с эпидемией в Одессе: "Потеряем всех врачей".
Как сообщала Politeka, врачи бьют тревогу, надвигается новая беда, о которой предупреждал Комаровский.
Также Politeka писала, что главный санврач Ляшко вскипел из-за непокорности украинцев: «Я бы запретил и закрыл все!».