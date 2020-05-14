Но всех уверяют, что все оплачивает государство

В сети показали, сколько в Украине стоит лечение от "китайского" вируса



Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовала журналист Юлия Байрачная.

"На этой неделе в департаменте здравоохранения мне под запись говорят - пациенты, которые находятся в областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом лечатся бесплатно", - отметила она.

Когда же журналистка обратилась в пресс-службу ОГА по конкретному случаю, почему родные пациента ежедневно покупали для него лекарства ей ответили, что "лечение проходило за счет государства".

Но судя по спискам лекарств, которые выписывали врачи и чекам, дела обстоят совсем по другому.

"А это просто один из списков, который выдавали родным в областной инфекционной больнице, пока человек находился там. Здесь примерно на 4 тыс. гривен. Вчера муж умер. За 5 минут до того, как это озвучить, в родных приняли пакет с лекарствами по очередному списку", - сообщила она и прикрепила фотодоказательства.

Ранее мы сообщали, что руководитель областной больницы в Днепре объявила голодовку из-за низких зарплат.

Глава днепровской реабилитационной больницы пожаловалась, что во многих медучреждениях по всей Украине попросту нет финансирования. Врачи не получают зарплаты, даже те, кто борется с эпидемией китайского вируса.

По словам Инессы Шевченко, с ней связываются врачи со всех уголков страны и рассказывают о проблеме. Она завоевала популярность несколькими интервью и теперь чувствует ответственность перед украинцами.

Напомним, в сети рассказали о критической ситуации с эпидемией в Одессе: "Потеряем всех врачей".

Как сообщала Politeka, врачи бьют тревогу, надвигается новая беда, о которой предупреждал Комаровский.

Также Politeka писала, что главный санврач Ляшко вскипел из-за непокорности украинцев: «Я бы запретил и закрыл все!».